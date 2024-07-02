Города, которые знают, зачем объединяются

В зону влияния новой Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+ попадают 2,6 млрд человек. Благодаря совместной работе, 18 260 входящих в объединение городов получат возможность быстрее внедрять эффективные и инновационные решения во все сферы городской жизниНа Форуме городов стран БРИКС+, который состоялся в конце июня в Казани, было принято решение о создании Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+.