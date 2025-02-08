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Царьград

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Пошло не по сценарию: ВСУ заняли два села в Курской области. Чем это грозит

Пошло не по сценарию: ВСУ заняли два села в Курской области. Чем это грозит

ВСУ заняли два села в Курской области. военный блогер Юрий Подоляка рассказал, чем это грозит русской армии.

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Комментарии
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РМ
Раиса Мелькумова
Нормальных слов нет, опять на те же грабли наступаем, хочется применить мат…
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18 час.
Вячеслав Денисов
Гавнокомандующего надо менять!
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17 час.
НЛ
Нина Лубенкова
Что за х….ня, как могли допустить заход из Сумской области. Это ж не иголка в сене.
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14 час.
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