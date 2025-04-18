В Смоленской области установили средний уровень пожарной опасности

В Смоленской области уровень пожарной опасности достиг третьего класса На территории Смоленской области установлен третий (он же средний) класс пожарной опасности, сообщает региональная лесопожарная служба.
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