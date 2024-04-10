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Химическое оружие применили украинские нацисты в ДНР

Химическое оружие применили украинские нацисты в ДНР

Химическое оружие было применено дiтями Бандеры под Клещеевкой.Предположительно, ВСУ был применен адамсит (DМ), поражающий верхние дыхательные пути человека.

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Комментарии
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Нина Бакалина
Пока  жив  наркоман,  Россия  будет  только  страдать,  неужели  это  никому  во  власти  не  понятно  ???  Нужны  ещё  наши  жертвы  ?  ,  так  лучше   убрать  этого  мерзкого  зверёныша  !!!
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10 час.
Natalija Osminina
Говорят, что на днях Зеленский запросил у Шольца в огромном кол-ве бактериологическое и химическое оружие. Может и дали, может у себя наскребли по сусекам.  Хим.оружие уже не в первый раз ВСУ применяет.  Война завершается.
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7 час.
Alex Nемо
Документальные подтверждения, видео, результаты химанализов, медицинские заключения, патологоанатомические результаты есть? Если есть, то публиковать везде и в том числе в такой бессмысленной конторе как ООН, на СБ ООН в первую очередь. Пропаганда на западе работает 24х7, ну так нужно брать на вооружение его методы!
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7 час.

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