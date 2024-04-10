Химическое оружие применили украинские нацисты в ДНР

Нина Бакалина Пока жив наркоман, Россия будет только страдать, неужели это никому во власти не понятно ??? Нужны ещё наши жертвы ? , так лучше убрать этого мерзкого зверёныша !!!

Natalija Osminina Говорят, что на днях Зеленский запросил у Шольца в огромном кол-ве бактериологическое и химическое оружие. Может и дали, может у себя наскребли по сусекам. Хим.оружие уже не в первый раз ВСУ применяет. Война завершается.