Химическое оружие было применено дiтями Бандеры под Клещеевкой.Предположительно, ВСУ был применен адамсит (DМ), поражающий верхние дыхательные пути человека.
Химическое оружие применили украинские нацисты в ДНР
Комментарии
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Нина Бакалина
Пока жив наркоман, Россия будет только страдать, неужели это никому во власти не понятно ??? Нужны ещё наши жертвы ? , так лучше убрать этого мерзкого зверёныша !!!
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10 час.
Natalija Osminina
Говорят, что на днях Зеленский запросил у Шольца в огромном кол-ве бактериологическое и химическое оружие. Может и дали, может у себя наскребли по сусекам. Хим.оружие уже не в первый раз ВСУ применяет. Война завершается.
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7 час.
Alex Nемо
Документальные подтверждения, видео, результаты химанализов, медицинские заключения, патологоанатомические результаты есть? Если есть, то публиковать везде и в том числе в такой бессмысленной конторе как ООН, на СБ ООН в первую очередь. Пропаганда на западе работает 24х7, ну так нужно брать на вооружение его методы!
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7 час.
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