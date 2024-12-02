Валюта CRINK: кто не побоится создать альтернативу «могучему» доллару США?

Избранный 47-й президент США Дональд Трамп начал угрожать экономическими санкциями тем странам, что попытаются создать альтернативную американскому доллару валюту как средство международных расчетов.
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