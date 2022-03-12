Сборная Китая досрочно выиграла медальный зачет Паралимпиады в Пекине

Сборная Китая досрочно выиграла медальный зачет Паралимпиады-2022 в Пекине. На втором месте идет Украина, на третьем – Канада.
Популярные статьи
- Чесноков о том, что Джокович пропустит Индиан-Уэллс и Майами: «Допускать спортсмена или нет, должны решать медики, а не политики. Все это отвратительно»
- Вик Уайлд: «По «Макдоналдс» я скучать не буду. Новостные поводы меняются так быстро, что завтра у американцев появится что-то новое для беспокойства»
- «Бостон» вывел из обращения номер Кевина Гарнетта. Игрок присутствовал на церемонии с флагом Украины на груди
Свежие комментарии