Сборная Китая досрочно выиграла медальный зачет Паралимпиады в Пекине

Сборная Китая досрочно выиграла медальный зачет Паралимпиады-2022 в Пекине. На втором месте идет Украина, на третьем – Канада.

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