Данки Скотти Барнса, О Джи Ануноби и Дэмиана Лилларда – в десятке лучших моментов дня

НБА представила десятку лучших моментов матчей, которые прошли 10 января. Лучшими эпизодами дня стали данки Скотти Барнса, О Джи Ануноби (оба – «Торонто») и Дэмиана Лилларда («Портленд»).
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