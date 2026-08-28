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Газета.ру

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Депутат Госдумы Журова: с УЕФА тяжело договориться, чтобы Россию допустили

Депутат Госдумы Журова: с УЕФА тяжело договориться, чтобы Россию допустили

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) крайне тяжело договориться, чтобы Россию допустили до турниров, передает «Советский спорт».

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