Депутат Госдумы Журова: с УЕФА тяжело договориться, чтобы Россию допустили

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) крайне тяжело договориться, чтобы Россию допустили до турниров, передает «Советский спорт».
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