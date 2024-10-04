Выставку сербской монахини открыли в музее на Поклонной горе

3 октября в Музее Победы открылась выставка «Святые Новомученики Ясеновацкие в свете Воскресения». Художественная экспозиция создана сербской монахиней Марией (Антич) и посвящена жертвам лагеря смерти, который в годы Великой Отечественной войны был организован нацистами на территории монастыря.
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