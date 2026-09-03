Сначала учёт кур и домашних курятников - потом резкий рост цен на курятину и яйца

Вы еще не уразумели, с чего это вдруг ни с того, казалось бы, ни сего началась чехарда с ростом цен на обыкновенные продукты? С назначения в позапрошлом мае главой Минсельхоза выпускницы Финакадемии при правительстве Оксаны Лут, которая, как писали, "ни дня не работала на земле".
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