ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

11 подписчиков

Свежие комментарии

  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

«Первый канал» пригласил на ток-шоу 25 жильцов аварийных домов Ростова

«Первый канал» пригласил на ток-шоу 25 жильцов аварийных домов Ростова

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 февраля, ФедералПресс. В Ростовской области частично обрушился дом. Позже власти региона заявили, что он был аварийным, но жители не ожидали, что останутся внезапно без жилья, и решили обратиться за помощью через «Первый канал».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх