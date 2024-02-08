«Первый канал» пригласил на ток-шоу 25 жильцов аварийных домов Ростова

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 февраля, ФедералПресс. В Ростовской области частично обрушился дом. Позже власти региона заявили, что он был аварийным, но жители не ожидали, что останутся внезапно без жилья, и решили обратиться за помощью через «Первый канал».