«Мета» расширяет возможности виртуальной реальности Максим МорозовСовременные технологии в области дополненной и виртуальной реальности (VR) переживают непрерывный прогресс, и компания «Мета» находится в авангарде инноваций с последней версией своих очков для VR — «мета квест 3».