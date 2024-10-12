Российская ПВО за ночь сбила 47 БПЛА над тремя регионами и Азовским морем

Сорок семь украинских беспилотных летательных аппаратов перехватили российские силы противовоздушной обороны над территориями трех регионов России и акваторией Азовского моря за минувшую ночь, 12 октября сообщает Министерство обороны России.
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