Ботаник Слуцкий и не игравший в футбол Мусаев – Царь снова троллит тренеров: Я-то бегал и ел только траву и грязь, а они питались горячими пирожками…

«В ЦСКА Слуцкий выиграл свои трофеи на багаже Газзаева и футболистов, уже собранных там. Он - посторонний человек, залез в футбол, чтобы жизнь себе устроить, - снова критикует не игравших в футбол наставников клубов РПЛ - действующего и бывшего - ветеран «Спартака» Александр Мостовой.