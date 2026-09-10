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Спорт Уик-Энд

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Ботаник Слуцкий и не игравший в футбол Мусаев – Царь снова троллит тренеров: Я-то бегал и ел только траву и грязь, а они питались горячими пирожками…

Ботаник Слуцкий и не игравший в футбол Мусаев – Царь снова троллит тренеров: Я-то бегал и ел только траву и грязь, а они питались горячими пирожками…

«В ЦСКА Слуцкий выиграл свои трофеи на багаже Газзаева и футболистов, уже собранных там. Он - посторонний человек, залез в футбол, чтобы жизнь себе устроить, - снова критикует не игравших в футбол наставников клубов РПЛ - действующего и бывшего - ветеран «Спартака» Александр Мостовой.

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