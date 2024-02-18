Экс-игрок Билялетдинов: пусть Промес спокойно живет и работает у нас, в России

Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов заявил, что нидерландского футболиста московского "Спартака" Квинси Промеса, осужденного за контрабанду наркотиков, не нужно возвращать на родину, а просто дать спокойно работать в России дальше.
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