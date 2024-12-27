Американская компания по управлению активами Strive подала заявку на создание ETF облигаций BTC

Компания Strive Asset Management запускает новый биржевой инвестиционный фонд (ETF), который предоставит инвесторам доступ к Биткоину через конвертируемые ценные бумаги, в основном ориентируясь на активы компании MicroStrategy.
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