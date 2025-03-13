В ЯНАО 15-летняя девочка перевела мошенникам 700 тысяч рублей

В Красноселькупском районе 15-летняя девочка перевела аферистам более 700 тысяч рублей. Мошенники представились сотрудниками «Госуслуг» и убедили подростка в необходимости «защитить» родительские накопления.
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