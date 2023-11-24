«Фиалка победит машину!»: за что русский эмигрант убил президента Франции

6 мая 1932 года в Париже проходила ярмарка ветеранов Первой мировой войны. Событие было знаковым, неудивительно, что его лично посетил президент Франции Поль Думер — на фронтах Первой мировой он потерял четырех сыновей.
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