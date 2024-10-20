Серхио Перес: «Темп выглядел многообещающе, но из-за желтых флагов не смогли проехать быстрый круг»

Перес разочарован результатом квалификации к Гран-при США. Пилот «Ред Булл» сумел пройти в третий сегмент сессии, но там занял последнее, 10-е место – потому что не сумел закончить свой единственный быстрый круг из-за аварии Джорджа Расселла.
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