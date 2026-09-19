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FiNE NEWS

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Москва радуется: на проспекте Лихачева уже почти готов яркий детский сад на 350 малышей!

Представьте: в самом сердце Даниловского района Южного округа Москвы растёт настоящее чудо для малышей! На проспекте Лихачева, по адресу дом 10/1, возводят современный детский сад, который сможет принять сразу 350 счастливых ребят.

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