Москва радуется: на проспекте Лихачева уже почти готов яркий детский сад на 350 малышей!

Представьте: в самом сердце Даниловского района Южного округа Москвы растёт настоящее чудо для малышей! На проспекте Лихачева, по адресу дом 10/1, возводят современный детский сад, который сможет принять сразу 350 счастливых ребят.
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