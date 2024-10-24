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Китай

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Китай будет неуклонно развивать дружественное сотрудничество с Ираном вне зависимости от изменений международной и региональной ситуации -- Си Цзиньпин

Казань /Россия/, 23 октября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин заявил в среду, что Китай будет неуклонно развивать дружественное сотрудничество с Ираном вне зависимости от изменений международной и региональной ситуации.

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