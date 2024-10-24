Китай будет неуклонно развивать дружественное сотрудничество с Ираном вне зависимости от изменений международной и региональной ситуации -- Си Цзиньпин

Казань /Россия/, 23 октября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин заявил в среду, что Китай будет неуклонно развивать дружественное сотрудничество с Ираном вне зависимости от изменений международной и региональной ситуации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)