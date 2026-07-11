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Российские бойцы вывели 20 мирных жителей из Константиновки

Российские бойцы вывели 20 мирных жителей из Константиновки

Ваш браузер не поддерживает видео. Дмитрий Ягодкин/ТАСС Военнослужащие 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск за три дня эвакуировали из Константиновки несколько групп мирных жителей.

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