Штурмовики показали предсмертную записку польского наёмника о ВСУ

Русские штурмовики нашли у тела польского наёмника записку с посланием о ВСУ.Телеграм-канал "Военное дело" опубликовал фото предсмертной записки польского наёмника, в которой он сообщил о предательстве ВСУ.
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