Новый вирус-мутант Clade Ib: опасность для России растёт Татьяна СергееваВирус-мутант, получивший название Clade Ib, был недавно обнаружен в Демократической Республике Конго (ДРК) и уже стал причиной массовой госпитализации 15 000 человек.