Украина отправляет котов на фронт для борьбы с мышами, крысами и змеями

Власти Украины решают проблему грызунов и змей на фронте с помощью котов. Согласно газете Bild, видео и фото с фронта показывают, что нашествие грызунов и змей стало «серьезной проблемой» для украинских военных.
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