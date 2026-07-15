Ликсутов рассказал, каким он видит транспорт Москвы в будущем

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов сообщил в интервью ТАСС, что видит транспорт будущего в развитых беспилотных технологий и безопасных дорогах с нулевой смертностью.
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