Ликсутов рассказал, каким он видит транспорт Москвы в будущем

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов сообщил в интервью ТАСС, что видит транспорт будущего в развитых беспилотных технологий и безопасных дорогах с нулевой смертностью.