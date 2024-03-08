«В Гаити у тебя есть два варианта — уехать или стать гангстером»

После того, как из столичной тюрьмы в Гаити сбежали несколько тысяч преступников, городские улицы захлестнуло насилие, а в Порт-о-Пренсе — настоящий кризис безопасности, который оценивают как наихудший из тех, с которыми сталкивалась страна.
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