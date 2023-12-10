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Красный Север

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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

«Ямал – лидер национальной экономики, опорный регион российской Арктики»

«Ямал – лидер национальной экономики, опорный регион российской Арктики»

Сегодня, 10 декабря, на Ямале отмечают значимую дату — 93 года со дня основания автономного округа. Арктический регион — это содружество традиций и современности, здесь рядом вековая мудрость и энергия молодости, а у каждого ямальца есть возможность применять потенциал.

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