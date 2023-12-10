«Ямал – лидер национальной экономики, опорный регион российской Арктики»

Сегодня, 10 декабря, на Ямале отмечают значимую дату — 93 года со дня основания автономного округа. Арктический регион — это содружество традиций и современности, здесь рядом вековая мудрость и энергия молодости, а у каждого ямальца есть возможность применять потенциал.
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