Два человека пропали без вести после обрушения ледяной пещеры в Исландии

Полиция сообщила, что два человека пропали без вести, а еще двое получили серьезно ранены в результате обрушения ледяной пещеры на юго-востоке Исландии во время посещения этого района туристической группой.
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