Как погибла Тартария? Часть 2а.

Владимир Самборский Интересна история Каспийского моря по старинным картам. Его северные и северо-восточные берега - низкие. Сейчас уровень его ниже уровня океана на 27-28 м. Возможное обмеление не только из-за пониженного сброса из Волги, но и отсутствия рек, которые могли впадать в него с Востока? Скорее всего раньше уровень был выше и форма моря из-за этого была другая, еще лет 30-400 назад (см. карты голландца Винсента (? могу по памяти ошибиться).

Владимир Самборский Что еще важно. Сибирь была покорена Ермаком и с тех пор была русской вотчиной. Если бы там были мощные разрушения, можно сказать - катастрофы, где-то в летописях это было бы зафиксировано. Может следует покопаться там?