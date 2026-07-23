Как погибла Тартария? Часть 2а. После опубликования первой части было получено некоторое количество комментариев, в том числе на тему того, что происхождение данных следов давно объяснено другими теориями.
Как погибла Тартария? Часть 2а.
Комментарии
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Владимир Самборский
Интересна история Каспийского моря по старинным картам. Его северные и северо-восточные берега - низкие. Сейчас уровень его ниже уровня океана на 27-28 м. Возможное обмеление не только из-за пониженного сброса из Волги, но и отсутствия рек, которые могли впадать в него с Востока? Скорее всего раньше уровень был выше и форма моря из-за этого была другая, еще лет 30-400 назад (см. карты голландца Винсента (? могу по памяти ошибиться).
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1 м.
Владимир Самборский
Что еще важно. Сибирь была покорена Ермаком и с тех пор была русской вотчиной. Если бы там были мощные разрушения, можно сказать - катастрофы, где-то в летописях это было бы зафиксировано. Может следует покопаться там?
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1 м.
Юрий Ильинов
Покопались. Летописи истории Тартарии и многое другое уничтожены русскими царями ориентированными на Запад. Кое-что из этого сохранилось именно на Западе и доморощенные историки выкапывают, а я публикую. Удачи!
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