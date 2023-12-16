В Муравленко скоро откроют новую лыжную базу

В Муравленко завершено строительство лыжной базы. Об этом сообщил телеграм-канал «Строим Ямал». Специалисты Госстройндзора, подчеркивается в сообщении, завершили итоговую проверку, объект получил заключение о соответствии требованиям проектной документации.
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