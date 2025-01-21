Архангельский суд вынес приговор предпринимателю за хищение 128 миллионов рублей из бюджета

Представителя коммерческой организации «Промстройсервис» признали виновным в совершении мошенничества в особо крупном размереПреступление было совершено в рамках исполнения государственного контракта на строительство лечебно-диагностического корпуса Архангельской областной детской клинической больницы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии