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Три машины — три поломки: у китайского минивэна Maextro V800 за 1 млн юаней (примерно 13 млн рублей) ломается педаль тормоза

Три машины — три поломки: у китайского минивэна Maextro V800 за 1 млн юаней (примерно 13 млн рублей) ломается педаль тормоза

Причем ломается при рядовом торможении — «в пол» со скорости 100 км/ч Китайская Maextro доработает конструкцию педали тормоза роскошного минивэна V800 после того, как у трех автомобилей разрушились кронштейны педали во время испытаний на экстренное торможение.

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