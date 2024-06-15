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Гюнтер Штайнер: «Может, Ферстаппен сказал: «Хочу, чтобы Перес остался, иначе я уйду из «Ред Булл»

Амбассадор Гран-при Майами и бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился мыслями о том, что «Ред Булл» оставил Серхио Переса напарником Макса Ферстаппена, несмотря на неудовлетворительные выступления.

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