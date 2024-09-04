Информационный бюллетень Координационного совета Минобороны России по вопросам военной безопасности приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей (по состоянию на 4 сентября 2024 г.
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