Отельеры Турции рассказали о вредной особенности гостей отелей "всё включено"

Система "всё включено" в турецких отелях негативно сказывается на здоровье туристов и не позволяет в полной мере раскрыть туристический потенциал страны, рассказал президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу РИА Новости.
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