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Аргументы недели

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На фоне кризиса на Ближнем Востоке Бельгия стала полностью зависеть от российского СПГ

На фоне кризиса на Ближнем Востоке Бельгия стала полностью зависеть от российского СПГ

Бельгия в июле впервые с начала ближневосточного кризиса получила весь импортируемый сжиженный природный газ (СПГ) только из России после резкого сокращения поставок из других стран на фоне конфликта вокруг Ирана и перебоев с судоходством через Ормузский пролив, сообщает агентство Belga.

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