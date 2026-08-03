На фоне кризиса на Ближнем Востоке Бельгия стала полностью зависеть от российского СПГ

Бельгия в июле впервые с начала ближневосточного кризиса получила весь импортируемый сжиженный природный газ (СПГ) только из России после резкого сокращения поставок из других стран на фоне конфликта вокруг Ирана и перебоев с судоходством через Ормузский пролив, сообщает агентство Belga.