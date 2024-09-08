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Закон и Порядок

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  • людмила
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Зоозащитники: обвиненную норвежцами в шпионаже на Россию белуху застрелили

Зоозащитники: обвиненную норвежцами в шпионаже на Россию белуху застрелили

В Норвегии застрелили "русского кита-шпиона". Зоозащитники требуют найти убийцу Rober Solsona/Keystone Press Agency/Globallookpress Неизвестные в Норвегии застрелили знаменитого "русского кита-шпиона" - белуху по кличке Хвалдимир.

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