В Москве зафиксировали первую отрицательную температуру этой осени. Ночь на вторник, 20 октября, оказалась самой холодной с начала сезона: на базовой метеостанции столицы, расположенной на ВДНХ, к 6:00 воздух остыл до минус 0,1 градуса.
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