В Москве зафиксировали первую отрицательную температуру этой осени. Ночь на вторник, 20 октября, оказалась самой холодной с начала сезона: на базовой метеостанции столицы, расположенной на ВДНХ, к 6:00 воздух остыл до минус 0,1 градуса.