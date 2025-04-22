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Похороны Папы Римского пройдут в упрощенной форме

Похороны Папы Римского пройдут в упрощенной форме

Похороны Папы Римского Франциска пройдут по упрощенной процедуре. Об этом говорится в обновленной версии документа «Порядок похорон римского понтифика» (Ordo Exsequiarum Romani Pontificis), утвержденного Папой в ноябре прошлого года, пишет РИА Новости.

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Комментарии
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Так и должно быть, похороны это не праздник что бы быть пышными
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17 час.
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