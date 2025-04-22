Похороны Папы Римского пройдут в упрощенной форме

Похороны Папы Римского Франциска пройдут по упрощенной процедуре. Об этом говорится в обновленной версии документа «Порядок похорон римского понтифика» (Ordo Exsequiarum Romani Pontificis), утвержденного Папой в ноябре прошлого года, пишет РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии