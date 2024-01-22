Политика как он...
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Политика как она есть

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Страшный сон для Си. Трамп готовит Китаю неприятный сюрприз

Страшный сон для Си. Трамп готовит Китаю неприятный сюрприз

2024-й год начался президентскими выборами на Тайване, а завершится президентской кампанией в Соединённых Штатах Америки.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
НЕ НАДО БЕСПОКОИТЬСЯ ЗА КИТАЙ: ОН ЗА СВОЮ МНОГО ТЫСЯЧА ЛЕТНЮЮ ИСТОРИЮ, ВСЁ ДЕЛАЕТ С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ СЕБЯ. ПРИСПОСОБИЛ ПОД СЕБЯ КАК МАРКСИЗМ, ТАК И КАПИТАЛИЗМ И ПОЭТОМУ ПРОЦВЕТАЕТ!
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13 час.
Tania Еременко
КИТАЙ большой- ему видней!!!!
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12 час.
LiapaNNZ Фамилия
кого в итоге выйдет кошмар – большой вопрос. Товарооборот с США у Китая большой, но во-первых, доля американцев в общем товарообороте Китая не решающая; во-вторых, Китай больше продаёт американцам, чем покупает...
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12 час.

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