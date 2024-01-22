Страшный сон для Си. Трамп готовит Китаю неприятный сюрприз

Владимир Соловьев

НЕ НАДО БЕСПОКОИТЬСЯ ЗА КИТАЙ: ОН ЗА СВОЮ МНОГО ТЫСЯЧА ЛЕТНЮЮ ИСТОРИЮ, ВСЁ ДЕЛАЕТ С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ СЕБЯ. ПРИСПОСОБИЛ ПОД СЕБЯ КАК МАРКСИЗМ, ТАК И КАПИТАЛИЗМ И ПОЭТОМУ ПРОЦВЕТАЕТ!