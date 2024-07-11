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Политолог Марков назвал провокацией обращение "родственницы" Белоусова из США

Политолог Марков назвал провокацией обращение "родственницы" Белоусова из США

Сергей Марков прокомментировал обращение к Белоусову якобы живущей в США родственницыРанее в украинских СМИ появилась информация, что женщина из США, представившаяся родственницей главы Минобороны России, попросила его прекратить спецоперацию.

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