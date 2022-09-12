ИЗВЕСТИЯ iz

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Расчетам период: международные сделки с криптовалютами могут запустить в 2023-м

Расчетам период: международные сделки с криптовалютами могут запустить в 2023-м

Международные сделки с криптовалютами могут начаться уже в следующем году. Об этом «Известиям» рассказал директор департамента финансовой стабильности Минфина Иван Чебесков, информацию подтвердил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

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