Расчетам период: международные сделки с криптовалютами могут запустить в 2023-м

Международные сделки с криптовалютами могут начаться уже в следующем году. Об этом «Известиям» рассказал директор департамента финансовой стабильности Минфина Иван Чебесков, информацию подтвердил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.