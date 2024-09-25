Политолог Ищенко: США важно, чтобы Украина продержалась до ноября

Что за "план победы" на фоне реальных неудач ВСУ придумал глава киевского режима? Может ли он рассчитывать на увеличение военной помощи? И как скажется на позиции Белого дома приближение в США президентских выборов? На эти и другие вопросы в программе "События.
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