В полицию Магадана высадился «Студенческий десант»

Учащиеся Северо-Восточного государственного университета, а также колледжа сервиса и технологий ознакомились с деятельностью ОМВД России по городу Магадану в рамках Всероссийского проекта «Студенческий десант».
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