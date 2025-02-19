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Царьград

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Взрыв петард в Керале: Более 30 человек ранены перед футбольным матчем

Взрыв петард в Керале: Более 30 человек ранены перед футбольным матчем

В индийском штате Керала на стадионе в городе Малаппурам взрыв петард ранил более 30 зрителей перед футбольным матчем.

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