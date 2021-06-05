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Дерипаска назвал ряд условий для удвоения ВВП России за десять лет

Дерипаска назвал ряд условий для удвоения ВВП России за десять лет

Предприниматель Олег Дерипаска считает, что Россия могла был удвоить свой ВВП за десять лет — для этого необходимо увеличение рынка облигаций, выход на рынки капитала и создание быстрых скоростных грузовых дорог, которые соединят Европу и Азию.

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