Дерипаска назвал ряд условий для удвоения ВВП России за десять лет

Предприниматель Олег Дерипаска считает, что Россия могла был удвоить свой ВВП за десять лет — для этого необходимо увеличение рынка облигаций, выход на рынки капитала и создание быстрых скоростных грузовых дорог, которые соединят Европу и Азию.