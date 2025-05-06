Следы с когтями, принятые за дьявольские: ученые раскрыли тайну «зверя с ладонями»

Необычные отпечатки, напоминающие человеческие ладони с длинными когтями, были обнаружены ещё в XIX веке, но до сих пор продолжают вызывать споры, пишет ИА «Кулик» Археологи наткнулись на них при раскопках, и находка произвела тогда настоящий фурор: теория Дарвина только начинала набирать популярность, а научное объяснение феномену отсутствовало.