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Cloudflare отразила рекордную DDoS-атаку с использованием российских роутеров

Cloudflare отразила рекордную DDoS-атаку с использованием российских роутеров

Cloudflare успешно отразила крупнейшую в истории DDoS-атаку мощностью 3,8 терабит в секунду. Пострадавшими стали компании из различных секторов: финансов, интернета и телекоммуникаций, сообщается в блоге компании.

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