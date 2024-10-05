Cloudflare отразила рекордную DDoS-атаку с использованием российских роутеров

Cloudflare успешно отразила крупнейшую в истории DDoS-атаку мощностью 3,8 терабит в секунду. Пострадавшими стали компании из различных секторов: финансов, интернета и телекоммуникаций, сообщается в блоге компании.
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