Преступления наёмников, пожар в Феодосии. Главное на Украине на утро 7 октября

Россия предаст гласности преступления наёмников на территории Курской области на форуме ОБСЕ. В Феодосии возник пожар на нефтебаза, украинцы заявили об успешном применении дроновО пожаре в Феодосии рано утром сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.