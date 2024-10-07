Россия предаст гласности преступления наёмников на территории Курской области на форуме ОБСЕ. В Феодосии возник пожар на нефтебаза, украинцы заявили об успешном применении дроновО пожаре в Феодосии рано утром сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии